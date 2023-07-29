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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث: الباعة الجائلين شوهوا المظهر الحضاري لوسط البلد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ أحمد صلاح، شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررا من انتشار الباعة الجائلين بشارع 26 يوليو بوسط البلد.

 

وقال في شكواه: “نعاني نحن المترددين على منطقة وسط البلد من انتشار الباعة الجائلين مما يتسبب في زحام شديد بالمنطقة وتوقف حركة السير في بعض الأوقات بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة”.

 

وطالب المسؤولون بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم. 

 

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