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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا تدرس بعناية المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا، بعد اعلان موسكو والدول الأفريقية يتخذون موقفا موحدا من السلام ووقف الحرب.

 

قال بوتين أن موسكو درست بعناية" المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
 

وأضاف بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، إن "موسكو حللت بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤها الأفارقة، وأنها تأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".

وأعرب الرئيس الروسي في الوقت نفسه عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة".

وأشار بوتين إلى أن أسباب الأزمة في أوكرانيا، “خلقتها قوى معينة في الغرب” لافتا إلى أن هذه القوى "كانت تستعد لحرب هجينة" مع روسيا منذ سنوات طويلة، و"حولت أوكرانيا إلى أداة لتقويض أسس أمن وسيادة روسيا".

ضغط القادة الأفارقة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمضي قدمًا في خطتهم لإنهاء الصراع في أوكرانيا وتجديد اتفاق حاسم لأفريقيا بشأن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية في زمن الحرب، والذي مزقته موسكو الأسبوع الماضي.

على الرغم من عدم انتقادها لروسيا بشكل مباشر، إلا أن مداخلاتهم في اليوم الثاني من القمة كانت أكثر تضافرًا وقوة من تلك التي عبرت عنها الدول الأفريقية حتى الآن.

وكانت بمثابة تذكير بعمق القلق الأفريقي من عواقب الحرب ، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبوتين والزعماء الأفارقة في سان بطرسبرج 'هذه الحرب يجب أن تنتهي. ولا يمكن أن تنتهي إلا على أساس العدل والعقل'.

“يجب أن تنتهي الاضطرابات في إمدادات الطاقة والحبوب على الفور. يجب أن تمتد صفقة الحبوب لصالح جميع شعوب العالم ، وخاصة الأفارقة”.

أفادت رويترز في يونيو أن الخطة الأفريقية تطرح سلسلة من الخطوات المحتملة لنزع فتيل الصراع ، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية ، وإزالة الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروسيا ، وتعليق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين ، وتخفيف العقوبات. .

وقد استقبله بوتين بهدوء عندما قدمه القادة الأفارقة له الشهر الماضي. في تصريحات عامة يوم الجمعة ، كرر بعبارات مماثلة حجته بأن أوكرانيا والغرب ، وليس روسيا ، هما المسؤولان عن الصراع.

وقال رئيس جمهورية الكونجو دينيس ساسو نغيسو إن المبادرة 'تستحق الاهتمام الأكبر' داعيا إلى تحقيق السلام 'بشكل عاجل'.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لبوتين: 'نشعر أن لدينا الحق في الدعوة إلى السلام - الصراع الجاري يؤثر علينا أيضًا بشكل سلبي'.

دفع تدفق المكالمات بوتين مرارًا وتكرارًا للدفاع عن موقف روسيا وإصدار بيان مدته ثماني دقائق ، صدر لاحقًا عن الكرملين في مقطع فيديو ، في بداية المحادثات المسائية مع القادة الأفارقة وراء خطة السلام.

واتهم الغرب مرة أخرى بدعم 'انقلاب' في كييف في عام 2014 - عندما أجبرت موجة من الاحتجاجات في الشوارع الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا على الفرار - ومحاولة جر أوكرانيا إلى التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وتقويض الدولة الروسية.

وقال إن كييف كانت ترفض التفاوض بموجب مرسوم صدر بعد فترة وجيزة من زعمه في سبتمبر الماضي بضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيًا ، مضيفًا: 'الكرة في ملعبهم بالكامل".

ولطالما قالت روسيا إنها منفتحة على المحادثات لكن يجب أن تأخذ في الاعتبار "الحقائق الجديدة" على الأرض.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي العثماني إن بوتين أبدى استعداده للتحدث ، و"الآن علينا إقناع الجانب الآخر".

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض فكرة وقف إطلاق النار الآن الذي من شأنه أن يترك روسيا تسيطر على ما يقرب من خمس أراضي بلاده ويمنح قواتها الوقت لإعادة تجميع صفوفها بعد 17 شهرا من الحرب الطاحنة.

وفي القمة ، حث الرئيس عبد الفتاح السيسي روسيا على إحياء اتفاق حبوب البحر الأسود الذي منح أوكرانيا، حتى رفضت موسكو تجديدها الأسبوع الماضي، “ممرًا آمنًا” لتصدير الحبوب من موانئها البحرية على الرغم من الصراع.

وتعد مصر مشتريًا كبيرًا للحبوب عبر طريق البحر الأسود ، وقال السيسي للقمة إنه “من الضروري التوصل إلى اتفاق” بشأن إحياء الصفقة.

ورد بوتين بالقول، كما فعل في الماضي، إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية كان نتيجة لأخطاء السياسة الغربية التي سبقت الحرب الأوكرانية بفترة طويلة.

وقد قال مرارًا وتكرارًا إن روسيا انسحبت من الاتفاق لأن الاتفاق لم يمنح الحبوب لأفقر الدول ، ولم يلتزم الغرب بجانبه من الصفقة.

وأثار انسحاب روسيا وقصفها للموانئ الأوكرانية ومخازن الحبوب اتهامات من أوكرانيا والغرب بأنها تستخدم الغذاء كسلاح حرب ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 9٪.

وقدرت جمعية الحبوب الأوكرانية في مايو أن 4 ملايين طن متري من الحبوب الأوكرانية قد سُرقت منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير من العام الماضي.

ووعد بوتين يوم الخميس بتسليم ما يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية - والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بأنها 'حفنة من التبرعات' - من بين ست دول حضرت القمة.

قال العثماني إن هذا قد لا يكون كافياً ، والمطلوب هو وقف إطلاق النار.

أراد بوتين أن تعمل القمة على تنشيط علاقات روسيا مع إفريقيا وحشد دعمها في مواجهة ما يصفه بالهيمنة الأمريكية والاستعمار الغربي الجديد.

أشاد العديد من القادة بدعم موسكو لبلدانهم في نضالاتهم من أجل التحرير في القرن العشرين ، ووعد الإعلان الختامي بأن روسيا ستساعدهم في الحصول على تعويض عن الأضرار التي سببها الحكم الاستعماري.

أعرب قادة مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى ، اللذان اعتمدت حكومتهما بشكل كبير على خدمات مجموعة المرتزقة فاجنر الروسية ، عن امتنانهما لبوتين.

قال الرئيس فوستين أرشانج تواديرا إن علاقات جمهورية إفريقيا الوسطى مع روسيا ساعدت في إنقاذ ديمقراطيتها ومنع نشوب حرب أهلية ، وشكر روسيا 'على مساعدتنا في معارضة الهيمنة الأجنبية'.

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