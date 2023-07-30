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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: تجنب الإنفاق الباهظ

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023

كن عادلاً في العلاقة وسترى النتائج، المسؤوليات الجديدة ستجعلك قويًا في العمل، على الرغم من أن الوضع المالي جيد ، تجنب الإنفاق الباهظ على الرفاهية، الصحة أيضا في صفك..

توقعات برج الحمل صحيا

كن حذرًا أثناء استخدام الدرج أو أثناء ركوب القطار. قلل من تناول السكر واحتفظ بالوجبات السريعة بعيدًا عن القائمة، اجعل الخضار الورقية جزءًا من النظام الغذائي.

توقعات برج الحمل مهنيا

ركز على الوظيفة اليوم حيث تتوقع الشركة منك أن تعمل بجد وكفاءة، الإدارة تثق في قدراتك وتثبت صحتها، قد تتطلب منك بعض المسؤوليات الحاسمة قضاء وقت إضافي في المكتب أو السفر طوال اليوم.

برج الحمل اليوم عاطفيا

أولئك الذين يحرصون على حل المشاكل مع الحبيب السابق يمكنهم اختيار اليوم لأنه جيد، قد تشعر أيضًا بالعاطفة والرعاية في العلاقة، ومع ذلك ، تأكد من حل نزاعاتك الحالية مع الشريك اليوم.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

تزعجك أي مشكلة مالية اليوم وتضمن التعامل معها بكفاءة، ستستفيد بعض القرارات المالية الذكية على المدى الطويل. اليوم ، يمكنك البدء في تجديد المنزل أو شراء منزل جديد أو سيارة. 

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