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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: أخبار سارة

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023

لا توجد مشكلة خطيرة ستؤذي حياتك العاطفية أثناء تواجدك في المكتب ؛ ستنجح في إنجاز جميع المهام، سيكون وضعك المالي رائعًا اليوم بينما بصرف النظر عن الأمراض البسيطة، لن يؤثر أي شيء خطير على صحتك.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

قد يحدث سوء تفاهم بينك وبين الحبيب، لكن التواصل المفتوح سيحل المشكلات، لا تدع الأمور الصغيرة تخرج عن نطاق السيطرة ويجب عليك ترتيب الأمور بأسرع ما يمكن.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

تعتبر الحمى الفيروسية ومشاكل الفم وآلام الجسم والصداع النصفي وحساسية الجلد من أصناف السرطان الشائعة اليوم، ومع ذلك ، لن يزعجك ذلك لفترة طويلة.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

ستحتاج بعض المهام إلى قضاء بعض الوقت في مكتب العميل وستحصل أيضًا على تقديمات من العميل للأداء المتميز. أولئك الذين يخططون للسفر إلى الخارج سيكون لديهم أيضًا أخبار سارة في انتظار.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

يمكن لرجال الأعمال توقيع اتفاقيات الشراكة ولكن بحذر شديد. وقد يؤدي نقص الأموال ، وخاصة من المستثمرين المحتملين ، إلى تأخير خطط الأعمال المستقبلية. 

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