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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 : كن صادقًا

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

حل القضايا المتعلقة بالحب اليوم، سيكون لديك مواعيد نهائية ضيقة في العمل ولكن حياتك المالية ستكون جيدة، ومع ذلك ، فإن الصحة هي مصدر قلق لهذا اليوم.

توقعات برج القوس في الحب

اليوم هو يوم إصلاح مشاكل الماضي مع حبيبك، لا تدع نفسك تعمل أثناء حل المشكلات، كن صادقًا في أسلوبك وستنجح الأمور، ستتحول بعض العلاقات إلى زيجات.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تشكو الإناث من مشاكل أمراض النساء وسيواجه مواليد القوس مشاكل متعلقة بالقلق اليوم، قد يكون البرد والسعال والتهابات فيروسية طفيفة مرئية ولكنها ليست خطيرة.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

ستكون بعض الوظائف متعبة حقًا اليوم، أنت بحاجة إلى السعي الجاد لتحقيق الأهداف المتوقعة، الأدوار والمسؤوليات الجديدة ستبقيك منشغلاً طوال اليوم.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

كن حذرًا أثناء اتخاذ قرارات مالية كبيرة، سيحتاج بعض مواليد القوس إلى تقديم مساعدة مالية لأخ أو صديق اليوم، سيحتاج الاحتفال في المنزل أيضًا إلى نفقات مالية

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