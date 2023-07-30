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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 : بشرى للمتزوجات

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023| نجاح مالي ضخم

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023

ستكون تجريبيًا في حياة الحب، وفي العمل، لا تفوت فرصة إثبات كفاءتك، كلاهما والثروة الصحية ستكون جيدة اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

تعامل مع القضايا الرومانسية اليوم من خلال مناقشة مفتوحة، ستكون بعض المشكلات خفيفة ويسهل التعامل معها ولكن قد تتطلب بعض المشكلات تدخلًا من الخارج بما في ذلك والدك، يحتاج أولئك الذين هم في علاقة جديدة إلى قضاء المزيد من الوقت معًا، قد تحمل أنثى الأسد المتزوجة اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

أنت محظوظ لأنك بصحة جيدة اليوم، وفقًا لتوقعاتك الصحية ، ستكون حراً من المشكلات الصحية الرئيسية ولكن تأكد من عدم تخطي الأدوية الموجودة، يعاني بعض كبار السن من مشاكل مرتبطة بالتوتر بالإضافة إلى مشاكل في التنفس.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

لا تقل لا للمهام الجديدة لأنها تعد بالنمو الوظيفي، قد يضطر متخصصو تكنولوجيا المعلومات إلى إعادة صياغة بعض المهام ويجب على المصرفيين إيلاء المزيد من الاهتمام أثناء إجراء الحساب النهائي.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

سيحتاج بعض برج الأسد إلى الإنفاق على النفقات الطبية للأخوة اليوم، سيطلب الصديق أيضًا مساعدة مالية لا يمكنك رفضها.

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