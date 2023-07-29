إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع انقلاب سيارة بطريق «مصر- اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي غرب النوبارية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي جراء اختلال عجلة القيادة لدى السائق، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.