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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكتيكات حزب الله الجديدة تقلق إسرائيل على الحدود مع لبنان

صدى البلد

شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان نوبات عديدة من التوتر منذ خاضت الدولة اليهودية وجماعة حزب الله حربا استمرت 34 يوما عام 2006. لكن الجولة الأخيرة تسببت في توتر المسؤولين في البلدين.

 

في يونيو، اتخذ حزب الله خطوة غير مسبوقة بإقامة خيمتين على الجانب الآخر من الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل إسرائيل عن لبنان في غياب حدود متفق عليها.

 

في الأسابيع التي تلت ذلك، استمرت التوترات. في أوائل يوليو، أطلق صاروخ عبر الحدود من لبنان ما أدى إلى الرد من إسرائيل. وبعد أسبوع، في الذكرى السابعة عشرة لبدء الحرب ، أصيب ثلاثة من أعضاء حزب الله بعد أن استخدمت القوات الإسرائيلية عبوة ناسفة لإبعادهم عن السياج الفاصل بين البلدين.

 

يقول محللون، وفقا لما نشرته الفاينانشال تايمز، إن لا إسرائيل ولا لبنان وحزب الله يريدون حربا أخرى. 

 

قال حسن نصر الله ، زعيم حزب الله ، في وقت سابق من هذا الشهر ، إن الخيام - التي يقول حزب الله إنها موجودة على الأراضي اللبنانية وتصر إسرائيل على أنها مقامة على أرض إسرائيلية - أقيمت رداً على تطويق إسرائيل لقرية الغجر، وهي قرية صغيرة تقع في سوريا ولبنان.

 

تقع القرية في منطقة مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عام 1967 وضمتها. عندما انسحبت إسرائيل من لبنان عام 2000 ، قسم الخط الأزرق قرية الغجر إلى قسمين ، تاركًا القسم الشمالي في لبنان والجنوب في مرتفعات الجولان. في عام 2006 ، احتل الجنود الإسرائيليون القرية بأكملها مرة أخرى.

 

وفي العام الماضي ، عززت إسرائيل جدارا أقامته حول الحدود الشمالية لمدينة الغجر ، مما أثار دعوات متجددة من بيروت وحزب الله لقواتها للانسحاب.

 

أثارت الأنشطة الإسرائيلية الأخيرة على طول الحدود غضب السكان المحليين. واضطر جنود الأمم المتحدة للتدخل لوقف حفار إسرائيلي كاد أن يدفن مزارعًا حاول إعاقته  أثناء قيامه بحفر خندق في أرضه في كفر شوبا.

 

يرى المسؤولون الإسرائيليون أن التوترات الأخيرة جزء من تحول أوسع في سلوك حزب الله. على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، كما يقولون ، أصبحت المجموعة أكثر عدوانية ، حيث عبثت بالسياج على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق وأقامت 27 موقعًا استيطانيًا بالقرب من الحدود - وهي منطقة يُسمح فيها فقط لقوات حفظ السلام الدولية والجيش اللبناني الرسمي .

 

قال مايكل ميلستين، المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية ، إن تحول حزب الله في النهج مدفوعًا بالإحباط من تعزيز إسرائيل لبنيتها التحتية الحدودية ورغبة حزب الله في تعزيز دعمه في لبنان في وقت أزمة اقتصادية.

 

قال مهند حاج علي ، زميل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت ، إن الخيام هي جزء من ديناميكية مستمرة "يختبر فيها حزب الله كيف يمكنه تغيير الخطوط الحمراء لإسرائيل". "حزب الله يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتغيير القواعد". 

 

يتوخى الدبلوماسيون والمحللون الحذر في إجراء مثل هذه التوقعات ، لأسباب ليس أقلها حجم الدمار الذي قد يترتب على الصراع بين إسرائيل وحزب الله. لكنهم يقولون إن الأحداث يمكن أن تأخذ ديناميكية مختلفة.

 

إسرائيل حزب الله لبنان احتلال الجولان

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