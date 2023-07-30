لأول مرة إتيكيت نتيجة الثانوية العامة.. أمينة شلباية توجه نصائح هامة

‏قالت أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت، إنه في إتيكيت الثانوية العامة يجب أن نراعي الطلبة ويكون لدينا مراعاة لمشاعر الناس والأهالي ولا يجب أن نبدأ في الاتصال لمعرفة النتيجة ونضغط عليهم قائلة: "لو حد حابب يقول نتيجته هيقول".

الثانوية العامة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، لا يجب أن نكون متطفلين على الناس ويجب أن يكون لدينا بعض الذوق، وخطأ كبير زيارة الناس يوم نتيجة الثانوية العامة سواء كانت جيدة أو سيئة وإذا قررنا الزيارة يجب الاتصال قبلها.