بكاء صلاح عبد الله ومرض عبد الله مشرف.. مشاهد من افتتاح مهرجان القومي للمسرح

شهد حفل افتتاح الدورة الـ16 من مهرجان القومي للمسرح المصري، العديد من اللقطات المهمة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومحمد رياض رئيس المهرجان وياسر صادق مدير المهرجان وحشد كبير من نجوم الفن وصناع المسرح والإعلاميين بالمسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية.

أهم مشاهد حفل الافتتاح

- وجود تمثال ذهبي للزعيم عادل امام الذي تحمل الدورة اسمه.

-قبل الفنان أحمد السعدني يد صلاح عبدالله بعد تكريمه من المهرجان، وبكي الأخير بشدة متأثرا بإحتفاء الجمهور به.

- حرصت رانيا محمود ياسين على التواجد ودعم زوجها محمد رياض رئيس المهرجان.

- الفنان عبد الله مشرف حرص على التواجد بالحفل رغم تعبه وعدم قدرته على السير.

حضر الفنان سامح حسين، والفنان مجدي كامل، والفنان أيمن الشيوي ، والفنان لطفي لبيب، والفنانة منال سلامة، والفنان عمرو رمزي، والفنانة عايدة فهمي ، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة سيمون، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة ريم أحمد، والفنان حمزة العيلي، والمؤلف عمرو محمود ياسين، والفنان محسن منصور، والفنانة سهر الصايغ، والفنانة سيمون، والفنانة منال سلامة، والمخرج عادل لبيب، والمخرج خالد جلال، والموسيقار هاني شنودة، والفنانة إيمان رجائي، والفنان صبري فواز، والفنان محمد جمعة ، والفنان علاء الجابر ، والفنان تامر ضيائي .



المهرجان القومي للمسرح المصري، يستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.