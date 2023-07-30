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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من جرثومة المعدة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

يشعر الكثير من الأشخاص بأعراض الإصابة بجرثومة المعدة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك التوجه للطبيب فورا.

 

كشف الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى لـ صدى البلك أعراض جرثومة المعدة، وتشمل:

1. الألم في منطقة البطن.

2. الغثيان والقيء.

3. الشعور بالانتفاخ والامتلاء في المعدة.

4. الإسهال أو الإمساك.

5. الشعور بالتعب أو الضعف العام.

6. فقدان الشهية.

7. الحمى.

8. الحساسية للأطعمة.

9. الحرقة.

 إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم العودة إلى الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعاجل للعلاج المناسب. 

يمكن لجرثومة المعدة أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تتم معالجتها، مثل قرحة المعدة أو التهاب المعدة أو سرطان المعدة، لذلك، لا تتأخر في زيارة الطبيب إذا كنت تشعر بأي أعراض تشير إلى إصابة بجرثومة المعدة.

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