عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالطائرات المسيرة.. تفاصيل الهجوم الأوكراني الجديد على العاصمة موسكو

هجوم أوكراني _ صورة
هجوم أوكراني _ صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة موسكو، ما أدى إلى إغلاق مطار دولي لفترة وجيزة.

وقالت الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة، وتم تحييد الطائرتين الأخريين بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلا عن مسؤولي الطوارئ أن حارس أمن أصيب.

فيما ذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على "تيلجرام"، إن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة.

ولفتت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة الأوكرانية المسيرة التي دمرتها وسائط الدفاع الجوي سقطت فوق أودينتسوفو، في منطقة موسكو.

أما الطائرتان الأخريان تم إحباط عملهما بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامها بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، يعد الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه اليوم الأحد هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات بدون طيار - بما في ذلك على الكرملين والبلدات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا - والتي ألقت موسكو باللوم فيها على كييف.

ولم تعلق كييف بعد ، لكن أوكرانيا ترفض عادة إعلان مسؤوليتها عن الهجمات على روسيا.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الحكومية بأن مطار فنوكوفو بالعاصمة "أُغلق أمام المغادرين والقادمين ة، وتم إعادة توجيه الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى".

في غضون أقل من ساعة، بدا أن العمليات عادت إلى طبيعتها.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تسبب وابل من هجمات الطائرات بدون طيار في تعطيل الحركة الجوية لفترة وجيزة في نفس المطار ، إلى الجنوب الغربي من المدينة. 

تأتي الهجمات على موسكو بعد عدة أسابيع من الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا منذ اندلاع الحرب الروسية في فبراير 2022.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق منطقة روستوف الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل جراء سقوط حطام على مدينة تاجانروج.

وشهدت المناطق المتاخمة لأوكرانيا ضربات وقصفًا بطائرات مسيرة منذ أن شنت موسكو حملتها العسكرية في فبراير من العام الماضي، لكن نادرًا ما استهدفتها الصواريخ.

الهجوم المضاد الدفاع الجوي الروسي الدفاع الجوي الروسية العاصمة موسكو أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوم ارهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة غرب كندا

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

صاحب فضل علينا|«خالتي فرنسا».. احترفت صناعة «الفخار» منذ الصغر لتصبح متحدثًا شعبيًا للحرفة

ظواهر جوية استثنائية ومفاجأة في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

الإجهاد الحراري والكهرباء.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي| 3 فوائد للصداقة لن تتوقعها.. أهمها الحماية من مرض خطير

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

رسميًا.. نشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ