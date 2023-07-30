بالطائرات المسيرة.. تفاصيل الهجوم الأوكراني الجديد على العاصمة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة موسكو، ما أدى إلى إغلاق مطار دولي لفترة وجيزة.

وقالت الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة، وتم تحييد الطائرتين الأخريين بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلا عن مسؤولي الطوارئ أن حارس أمن أصيب.

فيما ذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على "تيلجرام"، إن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة.

ولفتت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة الأوكرانية المسيرة التي دمرتها وسائط الدفاع الجوي سقطت فوق أودينتسوفو، في منطقة موسكو.

أما الطائرتان الأخريان تم إحباط عملهما بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامها بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو- سيتي".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، يعد الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه اليوم الأحد هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات بدون طيار - بما في ذلك على الكرملين والبلدات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا - والتي ألقت موسكو باللوم فيها على كييف.

ولم تعلق كييف بعد ، لكن أوكرانيا ترفض عادة إعلان مسؤوليتها عن الهجمات على روسيا.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الحكومية بأن مطار فنوكوفو بالعاصمة "أُغلق أمام المغادرين والقادمين ة، وتم إعادة توجيه الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى".

في غضون أقل من ساعة، بدا أن العمليات عادت إلى طبيعتها.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تسبب وابل من هجمات الطائرات بدون طيار في تعطيل الحركة الجوية لفترة وجيزة في نفس المطار ، إلى الجنوب الغربي من المدينة.

تأتي الهجمات على موسكو بعد عدة أسابيع من الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا منذ اندلاع الحرب الروسية في فبراير 2022.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق منطقة روستوف الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل جراء سقوط حطام على مدينة تاجانروج.

وشهدت المناطق المتاخمة لأوكرانيا ضربات وقصفًا بطائرات مسيرة منذ أن شنت موسكو حملتها العسكرية في فبراير من العام الماضي، لكن نادرًا ما استهدفتها الصواريخ.