وفاة الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر عن 89 عاما

توفي منذ قليل ، الدكتور السعيد عبادة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن عمر يناهز 89 عاما.

بدوره، تقدم الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والوكلاء وكل منسوبي الكلية بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وهيئة كبار العلماء، في وفاة الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية اللغة العربية بالقاهرة.

وُلد الدكتور السعيد السيد عبادة في قرية (شباس عمير) مركز قلين محافظة كفر الشيخ يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر صفر عام ثلاثة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق الخامس من شهر يونيو عام أربعة وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد.

تعلم في كُتَّاب القرية، ثم التحق بمعهد دسوق الأزهري، وحصل منه على الشهادة الابتدائية (الإعدادية الآن) عام 1951م وكان ترتيبه الثامن على الجمهورية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي بطنطا، وحصل منه على الشهادة الثانوية عام 1656م، وكان ترتيبه الثاني على الجمهورية، ثم التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة وحصل منها على الليسانس عام 1961م بتقدير ممتاز، وحصل على الماجستير عام 1967م بتقدير جيد جدًّا، كان موضوع الرسالة: "النقد الأدبي في العصر الأموي"، وحصل على الدكتوراه عام 1973م في موضوع: "أبو العلاء المعري الناقد الأدبي" التي كانت بإشراف الدكتور عبد الرحمن عثمان بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

وبعد حصوله على الدكتوراه عُين مدرسًا (أستاذًا مساعدًا) في قسم الأدب والنقد في الكلية عام 1973م، ثم رقي أستاذًا مساعدًا(مشاركًا) عام 1978م، ثم أستاذً ا عام 1983م، ثم أحيل إلى التفرغ في الخامس من شهر يونيو عام 1999م، وعُين أستاذًا متفرغًا في الكلية حتى الآن.

عمل في كلية الشريعة بمكة المكرمة جامعة الملك عبد العزيز عام 1979/1980م، ثم في كلية اللغة العربية جامعة أم القرى من عام 1980 إلى 1983م، ومن عام 1987 إلى 1988م، وعمل في موسوعة الشعر العربي التابعة لعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرة من 1/6/1407 حتى الأول من شهر رمضان من العام نفسه.

أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عددًا منها.

عُين عضوًا في اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص الأدب والنقد في جامعة الأزهر من عام 1999م حتى عام 2006م.

وهو عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الإسلامي.

وكان اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بقرار من رئاسة الجمهورية في 2 مارس عام 2020، وضم القرار كلا من الدكتور محمود توفيق سعد أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ في كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور حسن أحمد محمد جبر أستاذ التفسير المتفرغ في كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد حسني إبراهيم سليم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر.