اعتراف عضو ديمقراطي في الكونجرس: ابن الرئيس الأمريكي خرق القانون بدون شك

اعترف عضو ديمقراطي في الكونجرس الأمريكي بأنه "من الواضح" أن هانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرق القانون، وفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وانتقد عضو الكونجرس من ولاية كونيكتيكت، جيم هايمز، الجمهوريين، قبل أن يعترف بالمتاعب القانونية التي يعاني منها الابن الأول لبايدن.

وقال هايمز: "دعني أقول شيئًا لم تسمعه أبدًا من عضو جمهوري في الكونجرس خلال السنوات الأربع لإدارة ترامب، وهو أنه إذا انتهك هانتر بايدن القانون، فيجب محاكمته، ومن الواضح أنه خالف القانون فيما يتعلق بالضرائب وربما بملكية مسدس. يجب أن يحاسب على ذلك".

وانتقد هيمز الجمهوريين لعدم التحدث علانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب عندما وجهت إليه لائحة اتهام، لكنه أقر أيضًا بضرورة محاسبة هانتر بايدن إذا استخدم نفوذ والده لارتكاب جرائم.

وأضاف: "إذا كان يتاجر مستندا الى نفوذ والده، فيجب أن يحاسب على ذلك. وأنا أؤكد ذلك لأنك لم تسمع أبدًا أي جمهوري يقول نفس الشيء عن دونالد ترامب أو عائلته".

وجادل عضو الكونجرس الديمقراطي بأنه لا يوجد دليل على أن الرئيس بايدن تواطأ مع ابنه في أي جرائم ، لكنه ألمح إلى أن أي دليل يجب أن يؤخذ على محمل الجد إذا ظهر.

وتابع: "الآن، بالنسبة للسؤال حول المساءلة، لا يوجد اليوم أي دليل على أن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، كان على علم بما كان يفعله ابنه، وإذا كان يعلم بذلك، أو شارك في ذلك، فإن هذه محادثة مختلفة جدا".

ودفع هانتر، الذي لا يزال قيد التحقيق الفيدرالي، بأنه غير مذنب في تهمتين ضريبيتين، تتعلقان بالفشل المتعمد في دفع ضريبة الدخل الفيدرالية.

وكان من المقرر أن يقر بالذنب كجزء من صفقة، لكن صفقة الاعتراف بالذنب باءت بالفشل.