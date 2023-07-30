إدارة مصايف الإسكندرية تكشف مفاجأة في واقعة غرق شباب الشرقية بالعجمي

كشف محمد عبد الرازق؛ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية مفاجأة في واقعة غرق شباب الشرقية بالعجمي غربي الإسكندرية.

وقال عبدالرازق في تصريحات صحفية إن الشباب الذين تعرضوا للغرق في شواطئ العجمي بالإسكندرية اليوم الأحد، نزلوا في الساعة السادسة صباحا، أي في غير مواعيد العمل الرسمية للشواطئ.

ولقي ثلاثة أصدقاء مصرعهم غرقا بشاطئ الياسمين بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وذلك عقب ٢٤ ساعة من غرق شابين بالأمس بشاطئ أخر بالعجمي أيضا.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا لدبوقوع 3 حالات غرق لشباب في شاطئ العجمي غربي الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وقوات الإنقاذ لموقع البلاغ وتم إخراج اثنين منهم، وجارٍ البحث عن الثالث ويُدعى إبراهيم شعبان؛ طالب بكلية العلوم.

وكشفت التحريات الأولية أن الثلاثة شباب من أبناء محافظة الشرقية، وكانوا في رحلة مصيف إلى الإسكندرية، وتعرضوا للغرق، وهم: إسلام صبحي جودة عبد السلام عمرة 15 عاما كان رفقة شقيقه الأكبر، ومصطفى أنور منصور عبد الوهاب طالب بكلية الصيدلية، وإبراهيم شعبان طالب بكلية العلوم، جميعهم مقيمون في قرى تابعة لمركز الزقازيق، وتم انتشال جثمانين منهما، وجارٍ البحث عن ثالثهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.