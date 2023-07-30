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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحد أحلامي تحقق.. أحمد سعد يعلق على نجاح حفله في العلمين

أحمد سعد
أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.

تجربة إنسانية .. اول تعليق من أحمد سعد بعد حفله في تونس

كان الفنان أحمد سعد عقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش إحيائه حفلًا ضمن فعاليات الدورة الـ 57 من مهرجان قرطاج الدولي، في تونس.

وقال أحمد سعد خلال المؤتمر: مشروع حياتي كلها هو إن الناس هتحبك قد إيه عشان تقدر تقدملهم وجبة ويقدروا يثقوا فيك، النهارده غنيت أغاني فيها طرب ورقص وحب وحزن، أعتقد إن دي بالنسبة لي هي الرسالة الأسمى في حياتي، إني أخلي الجمهور مبسوط وفي حالة من النشوة والانبساط والفرح، الرسالة بتاعتي موجودة وزاد عليها إني عايز الجمهور يكون مبسوط على قد ما أقدر.

وأضاف أحمد سعد: حالتي النهارده مكنتش تجربة فنية على قد ما كانت تجربة إنسانية أوي، حسيت الناس بتراضيني وتطبطب عليا عشان كده كانت تجربة إنسانية في غاية السمو، والمحبة تزداد كل مرة للجمهور التونسي ولا يتأثر ومفيش حاجة تقدر تأثر عليه.

وعن غنائه في الحفل أغاني للفنانة الراحلة ذكرى، تابع أحمد سعد: ذكرى دي رمز جوا قلوبنا ولما غنيتلها النهارده عارف حب الشعب التونسي للعظيمة ذكرى، وكان غريب بالنسبة لي إن الناس بتغني ليها بالظبط زي ما كانت بتغني، متوقعتش إني محتاج أحيي ذكرى وسط بيتها، حسيت إني والجمهور بنغني الأغنية زي ما هي بتغنيها، حسيت إن إحنا واحد مع بعض، الجمهور أصلا مسابنيش أتكلم من كتر المحبة، أعتقد إن روحها كانت حوالينا وأكيد كانت فرحانة بينا.

وتابع أحمد سعد: معلش مبقبلش موضوع رد الاعتبار للمرأة التونسية؛ لأن اعتبارها لم يتزعزع عشان يترد، وغير قابل إن حد يقول إن أنا زعزعت احترام المرأة التونسية، ولكن أنا قولت اتفهم غلط وكان محتاج يتفهم وجهة نظري الصحيحة اللي هي دائمة قبل كده وأثناء المشكلة، هي وجهة نظر واحدة إنها تحترم وعلى الرأس دائمًا، رد الاعتبار بالفهم وطبيعة الأحوال والناس وإن الأشخاص لا تمثل كل العالم والمرأة، دي مشاكل مع أشخاص وليست بوجه عام، رد الاعتبار للفهم وليس للمرأة التونسية؛ لأن اعتبارها واحترامها وكيانها ثابت.

أحمد سعد

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