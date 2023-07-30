تدريبات قوية لحراسة مرمى الزمالك بمران اليوم

خاض محمد صبحي ومحمد نديم ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى على ملعب عكاظ استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية.

وفي نفس الوقت قام محمد عواد حارس المرمى بخوض تدريبات الجري حول الملعب.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.