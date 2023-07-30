تحذير عاجل.. الافراط في تناول الفيتامينات سم قاتل

حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد من الاسراف في تناول الفيتامينات ، والاستمرار في تناولها لفترات طويلة لانها قد تتحول الي سم قاتل يضر بصحة الانسان كثيرا.

وقال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج صباحك مصري» عبر فضائية «mbc مصر 2»، إن الفيتامينات هي مجرد أدوية، ولا بد أن يتم تناولها تحت إشراف طبي، وهي مواد عضوية يحتاجها الجسم بنسب قليلة لمساعدة الخلايا على العمل بصورة طبيعية..

لذلك لا يجب الاسراف في تناولها حتي لا تأتي بنتائج عكسية .. لذلك نرصد في هذا التقرير أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات وفقا لموقع verywellhealth



أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات

⁃ الاسراف في تناول الفيتامينات يسبب الكثير من المشكلات الصحية إذ يسبب التهابا وتليفا كبديا، وفيتامين «د» يساعد على ترسيب كميات كبيرة من الكالسيوم في أجزاء الجسم المختلفة.

- المكملات الغذائية التي يتم تناولها في الجيم تعد «كوارث»، ويجب الحصول على هذه المكملات عبر استشاري غذائي وليس مدرب الجيم.

⁃ استهلاك الفيتامينات والأدوية يؤدى إلى زيادة ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام كما أنه يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية في حال استخدامها عند الاصابة بفيروس كورونا



⁃ ضرورة تناول الفيتامينات والأدوية بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة حيث يقلل تناول الفيتامينات من فاعلية الدواء .

⁃ من الأخطاء الشائعة، التي يقع فيها البعض إقبال الكثير على شراء الفيتامينات دون حاجة الجسم مما يسبب في بعض الحالات التسمم بالفيتامينات.

⁃ تعد شراء الفيتامينات والاستهلاك في تناولها ناقوس خطر يدق أبواب التسممات ومشاكل الكلى والكبد، حيث تلعب الفيتامينات دور حيوي في جسم الأنسان، إذا زادت عن معدلها الطبيعي تسبب مشاكل جسيمة.