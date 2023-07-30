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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تركيا ردا علي إجراءات السويد الاستفزازية المعادية للإسلام

تركيا والسويد
تركيا والسويد

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن أنقرة تتوقع أن تتخذ ستوكهولم خطوات ملموسة في مكافحة الأعمال المعادية للإسلام.

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان صحفي إن المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السويدي، توبياس بيلستروم، جرت يوم الأحد.

وجاء في بيان الخارجية التركية: "صرح الوزير فيدان بعدم قبول الإجراءات المستمرة لتدنيس القرآن في أوروبا تحت ستار حرية التعبير المزعومة، وشدد على أن أنقرة تتوقع خطوات ملموسة من ستوكهولم فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تسبب انتقادات للدول الإسلامية".

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كما ناقش الوزراء عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق، قال فيدان إن الدول الإسلامية، ستقدم ردا موحدا على الإجراءات المتعلقة بتدنيس القرآن في الدول الأوروبية.

تركيا السويد القرآن

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