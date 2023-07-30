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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسباب تأخر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف الموعد النهائي

صدى البلد

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل وأسباب تأخير ظهور نتيجة الثانوية العامة والتي كان مقرر لها اليوم، موضحا أن التأخير مرتبط باعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنتيجة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النتيجة جاهزة من مساء السبت ولم يتغير شيء وتأخير الإعلان عنها يرجع للوزير نفسه.

ولفت فياض إلى أنه من الوارد إعلان أسماء الأوائل اليوم أو غدًا، مشيرا إلى أنه لا يعتقد الإعلان اليوم لتأخر الوقت والأمر لن يكون مفيد إعلاميا للوزارة.

أسماء الأوائل الإعلامية عزة مصطفى التربية والتعليم والتعليم الفني رفعت فياض الكاتب الصحفي رفعت فياض الثانوية العامة

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