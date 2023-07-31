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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : وظيفة جديدة

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية...

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برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: تجنب الإنفاق الباهظ

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30 يوليو 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

ابق سعيدًا في الحياة الشخصية والمهنية هذا الأسبوع، استكشف المشكلات المالية وأصلحها هذا الأسبوع ولن توجد مشكلة صحية كبيرة تزعجك.

توقعات برج الحمل صحيا

أنت جيد طبيا ولن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة، ومع ذلك ، قد يحتاج بعض مواليد الحمل إلى عناية طبية لأن العدوى الطفيفة ستسبب اضطرابًا، ستكون التهابات الجلد والأذن شائعة بين سكان برج الحمل هذا الأسبوع.

توقعات برج الحمل مهنيا

أولئك الذين يطمحون في الحصول على وظيفة جديدة يمكنهم ترك هذا الأسبوع، ستتلقى مكالمات مقابلة ويمكنك التأكد من إزالتها بشكل مريح، ستجد شركاء أعمال جددًا ولكن تأكد من معرفتك بهم جيدًا قبل توقيع الصفقات المهمة.

برج الحمل اليوم عاطفيا

كن مستعدًا للوقوع في الحب هذا الأسبوع، سيجتمع معظم سكان برج الحمل مع شخص مثير للاهتمام، سيكون هناك تيار خفي قد يتحول عاجلاً إلى علاقة، يمكنك التخطيط لقضاء عطلة نهاية هذا الأسبوع أو قد تفكر أيضًا في الارتقاء بالعلاقة إلى المستوى التالي، ابتعد عن نوبات الغضب وامنح شريكك دائمًا الاحترام والمساحة، لا تكن متسلطًا وتملي الأشياء في حياتك الشخصية.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد لا تعطي بعض الاستثمارات المخرجات المتوقعة وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات، قد يكون بعض الناس جادون بشأن الاستثمارات. 

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