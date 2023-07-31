برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : أخبار جيدة

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني…

توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

قد تجد أسبوع حب جديدا وسيتلقى الاقتراح ردود فعل إيجابية مهنياً ، ستكون جيداً، تعامل مع المال بذكاء هذا الأسبوع قد تكون الصحة أيضًا في حالة جيدة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

أولئك الذين تعرضوا للانفصال في الماضي القريب سوف يدخلون في علاقة مرة أخرى ، معظمها في النصف الثاني من الأسبوع.

توقعات برج الثور صحيا

يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب توخي الحذر حيث قد تحدث حالة طبية طارئة في منتصف الأسبوع، تأكد من الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ابتعد عن الأشخاص ذوي المواقف السلبية واملأ العقل بالأفكار الجيدة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

سيشهد عملك أرباحًا طويلة الأجل، قد يكون للباحثين عن عمل أخبار جيدة لمشاركتها قبل انتهاء الأسبوع.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

تعامل مع الشؤون المالية بعناية، على الرغم من أنه لن تكون هناك مشكلة مالية كبيرة اليوم ، فمن الجيد الاحتفاظ بعلامة تبويب للنفقات حيث تحتاج إلى الادخار ليوم صعب.