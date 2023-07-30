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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 : تعامل بحذر

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023

استمر في التركيز على المهمة في المكتب وستحصل على نتائج جيدة، ستكون حياتك العاطفية مبهجة ولكن صحتك قد لا تكون جيدة طوال اليوم، تعامل مع الثروة بحذر.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

اقضِ المزيد من الوقت مع الحبيب وامدح الشريك دائمًا لتحقيق النجاح في كل من الإنجازات الشخصية والرسمية، إذا كنت قد كسرت قلبك مؤخرًا ، فهذا هو الوقت المناسب للعثور على تطابق جيد.

توقعات برج الثور صحيا

يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالنوم أن يلجأوا للعلاجات الطبيعية بما في ذلك اليوجا والتأمل، قد يحتاج أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى توخي مزيد من الحذر.  

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

كن ودودًا مع أعضاء الفريق طوال اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يخططون للتبديل الوظيفي ، اعتبر اليوم أفضل وقت، سيكون الطلاب ناجحين أيضًا في إتمام الامتحانات اليوم. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

تعامل مع الشؤون المالية بعناية، على الرغم من أنه لن تكون هناك مشكلة مالية كبيرة اليوم ، فمن الجيد الاحتفاظ بعلامة تبويب للنفقات حيث تحتاج إلى الادخار ليوم صعب. 

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