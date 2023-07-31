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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : تحذير للحوامل

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: أخبار سارة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30 يوليو 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

حل الخلافات في العلاقة للحفاظ على استمرارها، ستكون هناك بعض المشكلات في الحياة الرومانسية وتحتاج إلى حلها، تعامل مع المشكلات المهنية بينما سيكون كل من الثروة والصحة جيدًا هذا الأسبوع.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

تحدث بصراحة مع الشريك لحل المشاكل، لا ينبغي تشجيع الشخص الخارجي على التدخل في الحياة العاطفية، قد يواجه بعض الذكور من السرطان مشاكل خطيرة خلال علاقة سابقة، قد يجد مواليد السرطان العازبون الحب قبل انتهاء الأسبوع.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

كن حذرًا أثناء المشاركة في رياضات المغامرة، خاصة الأنشطة تحت الماء، يجب على النساء الحوامل تجنب ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور هذا الأسبوع.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تتوقع أيضًا تقديرًا من العملاء ، خاصةً عندما تكون في مجال التمويل والمبيعات الخارجية والرعاية الصحية، هذا الأسبوع جيد لإطلاق مشاريع جديدة وستنجح فيها.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

سيشهد رجال الأعمال المنخرطون في التجارة الخارجية استثمارات جيدة من الخارج، سيحتاج بعض مواليد السرطان إلى تمويل لدفع الرسوم الدراسية للطفل الذي يدرس في الخارج.

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