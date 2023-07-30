بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن إرسال الغواصات النووية إلى أستراليا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الكونجرس الأمريكي لن يتدخل في عملية بيع الغواصات النووية إلى أستراليا.

وقال بلينكن في تصريحات له اليوم: "الكونجرس يلعب دورا رئيسيا في نظامنا، ونعمل على التفاصيل".

كما أعرب بلينكن عن ثقته في وجود دعم قوي من الحزبين واستعداد الكونجرس للمضي قدما في مسألة الموافقة على بيع غواصات نووية لـ أستراليا، مضيفا: "أتوقع ذلك تماما".

وفي شهر مارس الماضي، عقد كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، لقاء ثلاثي بخصوص صفقة الغواصات النووية الأمريكية إلى أستراليا.

وأصدرت الدول الثلاثة بيانا مشتركا بشأن صفقة الغواصات الأمريكية، حيث جاء في البيان: "سنطور معا غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية".

وأضاف البيان الأمريكي البريطاني الأسترالي: "اتفقنا على دمج العسكريين والمدنيين الأستراليين مع البحريتين الأميركية والبريطانية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم بيع ثلاث غواصات من طراز "فيرجينيا" إلى أستراليا.

وتابع البيان الثلاثي: "ملتزمون ضمن تحالف "أوكوس" بوضع أعلى معايير عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأشار البيان إلى أنه سيتم دمج الأفراد العسكريين والمدنيين الأستراليين مع البحرية الأمريكية والبريطانية خلال العام 2023.