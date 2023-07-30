عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن إرسال الغواصات النووية إلى أستراليا

الغواصات النووية
الغواصات النووية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الكونجرس الأمريكي لن يتدخل في عملية بيع الغواصات النووية إلى أستراليا.

وقال بلينكن في تصريحات له اليوم: "الكونجرس يلعب دورا رئيسيا في نظامنا، ونعمل على التفاصيل".

كما أعرب بلينكن عن ثقته في وجود دعم قوي من الحزبين واستعداد الكونجرس للمضي قدما في مسألة الموافقة على بيع غواصات نووية لـ أستراليا، مضيفا: "أتوقع ذلك تماما".

وفي شهر مارس الماضي، عقد كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، لقاء ثلاثي بخصوص صفقة الغواصات النووية الأمريكية إلى أستراليا.

وأصدرت الدول الثلاثة بيانا مشتركا بشأن صفقة الغواصات الأمريكية، حيث جاء في البيان: "سنطور معا غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية".

وأضاف البيان الأمريكي البريطاني الأسترالي: "اتفقنا على دمج العسكريين والمدنيين الأستراليين مع البحريتين الأميركية والبريطانية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم بيع ثلاث غواصات من طراز "فيرجينيا" إلى أستراليا.

وتابع البيان الثلاثي: "ملتزمون ضمن تحالف "أوكوس" بوضع أعلى معايير عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأشار البيان إلى أنه سيتم دمج الأفراد العسكريين والمدنيين الأستراليين مع البحرية الأمريكية والبريطانية خلال العام 2023.

قرار عاجل لـ أستراليا بعد تحطم مروحية للجيش وفقدان 4 من طاقمها

أستراليا تعلن منع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدءا من العام المقبل

الغواصات النووية استراليا الكونجرس وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

موضوعات متعلقة

قرار عاجل لـ أستراليا بعد تحطم مروحية للجيش وفقدان 4 من طاقمها

أستراليا تعلن منع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدءا من العام المقبل

أستراليا تغرم شركة ميتا 14 مليون دولار لجمعها بيانات المستخدمين

ترشيحاتنا

قوة مرعبة .. الكشف عن أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا

بهذا السعر .. أركب تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة| صورة

نائب رئيس شعبة الأرز يكشف مفاجأة بشأن الأسعار.. فيديو

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة لافتة

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

فيديو

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ