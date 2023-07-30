ماذا يحدث بمنطقة روكسي في مصر الجديدة؟.. محافظة القاهرة ترد

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن عزم محافظة القاهرة إزالة حدائق في منطقة روكسي؛ لإنشاء جراج جديد، الأمر الذي نفته محافظة القاهرة، مؤكدة أن "ما يتم بجراج روكسي هو استئناف لأعمال إنشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة 1700 سيارة".

إزالة حدائق روكسي

وأوضحت محافظة القاهرة أن أعمال إنشاء جراج روكسي لا تتضمن إزالة أي حدائق أو أشجار، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى، ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولاحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة، نظرا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة.

وكشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار العمل على استئناف المرحلة الثانية من جراج روكسي والبدء في الإجراء التنظيمي الخاص بتراخيص المرحلة الثانية من الجراج لاستيعاب 1700 سيارة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه لا صحة لما يتردد عن إلغاء حديقة روكسي مؤكدا أنه لا توجد حديقة حاليا حتى يتم إلغاؤها أو إزالتها، ومن المقرر إقامة جراج ذكي يتوافق مع البيئة والمظهر الحضاري والجمالي وضوابط التنسيق الحضاري، وجار حاليا العمل على استكمال إجراءات ترخيص المرحلة الثانية لجراج روكسي.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن منطقة روكسي بها جراج مركزي تم إنشاؤه بعد 2011 وهو مقسم إلى جزءين الأول تم تشغيله، والثاني لم يكتمل وهو ما يتم حاليا.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى استمرار تنفيذ خطة إعادة تخطيط مدخل شرق القاهرة، وجار استمرار أعمال الإزالة المرحلة الثانية بشارع حسين كامل سليم من منطقة ألماظة ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها باعتبارها مدخلا رئيسيا لشرق القاهرة بعد الانتهاء من صرف التعويضات للأسر المستحقة.

قصة حدائق روكسي

وتستهدف محافظة القاهرة من إنشاء جراج روكسي حل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات وإحداث سيولة مرورية في هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، فضلا عن استعادة الوجه الحضاري والجمالي لحي مصر الجديدة.

و‏قال المهندس طارق شوقي عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة، إن منطقة روكسي بها جراج مركزي تم إنشاؤه في الفترة ما بعد 2011 وهو عبارة عن جزءين جزء منهما أنجز ويتم الانتهاء منه وتشغيله وجزء تم حفره ولم يتم العمل به.

وأضاف في تصريحات له، أن الوضع التخطيطي الحالي كان هناك جزء حوالي 4000 متر مخصص أن يكون حديقة والباقي جراج وعندما تم الحفر تم حفر المنطقة بالكامل ومنذ هذا التاريخ من بعد 2011 حتى اليوم لا يوجد حديقة لكن حق الناس بالطبع أن يطالبوا بعودة الحديقة.

وتابع: أنه تم التوصل إلى موافقة على استغلال جزء مبنى تجاري إداري لكن بشرطين عمل نظام العمارة الخضراء وأن يكون "الروف" بالكامل مزروعا بنظام الحديقة المعلقة والشرط الثاني أن يكون متوافقا مع الطراز المعماري وكل ذلك من أجل عمل التوازن المالي وكان لابد من عرضه على الجهات حتى صدرت اليوم الموافقة من رئيس الوزراء على عملية إعادة التخطيط.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تشهد العديد من المشروعات في مختلف المجالات من أجل خدمة أفضل للمواطنين ومنها في مجالات النقل والطرق والمساكن البديلة للعشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين القاهرة والحد من أي تجاوزات.

منطقة ميدان روكسي

وتضم منطقة روكسي بمصر الجديدة ميدان روكسي، والذي يتصف بجمال المباني وروعة التصميمات الأوروبية، حيث يحتوي على مبان تراثية تعبر عن العمارة الفنية الإسلامية والمغربية، ويقع على مقربة من منطقة الكوربة ومنطقة الميرلاند.