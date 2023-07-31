لما أجيب الإيفون الـ 14 الأول أبقى أجبهولك.. هاجر أحمد ترد على أحد المتابعين

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد بجسم ممشوق، مرتدية فستانا مجسما باللون الأسود من أمام المرآة .

وعلق أحد المتابعين في التعليقات، وكتب: “عايز تليفون 14 يا هاجر ممكن تليفون سلف".



وردت هاجر أحمد على التعليق، كاتبة: “أجيب أنا الأول ١٤ وبعدين أبقى أجبهولك عنيا حاضر يا محمد".



بدأت الفنانة هاجر أحمد تصوير دورها في الفيلم الجديد "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلالالأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023.





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهوشاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما،يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم،ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

تنتظر هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي ،غادة عادل، محمودحميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، عن رواية توفيق الحكيمبنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة