تفاقم الأعراض.. ظهور نسخة جديدة من كورونا في بريطانيا

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، ظهور نسخة جديدة من كورونا في بريطانيا.

ووفقا للتقرير، عاد فيروس كورونا ليؤجج المخاوف من عودته إلي بريطانيا، وذلك بعد زيادة عدد الإصابات.

وهذه المخاوف يعبر عنها ارتفاع مبيعات اختبارات الفروس بنسبة 33%، إضافة إلى زيادة عدد الحالات المسجلة بحسب مسئول الصحة، وتفاقم فى الأعراض من سعال وإلتهابات لوحظت مؤخرا.

وقدر مسئولوا الصحة فى بريطانيا، حجم القفزة فى الأعداد بنحو 200 ألف إصابة هذا الشهر، كما تحدث مسئولون بالصحة لصحيفة “ديلي ميل” عن تحور جديد لفيروس كورونا أكتشف مؤخرا فيه 113 طفرة.