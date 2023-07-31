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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب : نسعى لتكرار الموسم التاريخي من البطولات للأهلي

صدى البلد

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن سعيهم لن يتوقف عند ما تحقق من إنجازات في الموسم المنقضي من بطولات وإنتصارات كثيرة، وقال الخطيب في أنه يهنئ أعضاء وجماهير النادي بما تحقق من نجاح كبير على كل المستويات.


وأضاف أن الأمر لم يقتصر على المستوى الرياضي فقط، وإنما امتد على صعيد المنشآت، خاصة افتتاح فرع النادي  بالقاهرة الجديدة، وهو ما يحمل منظومة الأهلي بالكامل مسئولية كبيرة ومضاعفة، ويستوجب العمل بكل جدية للحفاظ على ما تحقق من نجاحات ترضي طموحات جماهير الأهلي التي لا تقبل إلا بالمركز الأول دائما.


وأوضح:" لدينا تحدي جديد ونسعى ونعد الفرق والإدارة لتحقيق بطولات أكبر لإسعاد جماهير وأعضاء النادي".
 

محمود الخطيب المستوى الرياضي فقط منظومة الأهلي بالكامل مسئولية كبيرة لتحقيق بطولات وأعضاء النادي

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