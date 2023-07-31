الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة انضمام رضا سليم للفريق

يخضع المغربي رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي ، للكشف الطبي اليوم باحد مستشفيات الدقي تمهيداً للإعلان الرسمي عن ضمه للنادي الأهلي، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ، ليكون ثاني التدعيمات الحمراء بعد إمام عاشور الذي تم الحصول علي خدماته قادماً من ميتلاند الدنماركي.

ونجح الأهلي في التوصل إلى إتفاق نهائي مع الجيش الملكي المغربي علي ضم رضا سليم مقابل 2.1 مليون دولار يتم دفعها على قسطين بحيث سيتم تحويل 1.1 مليون دولار عقب إجتياز اللاعب للكشف الطبي وتوقيع العقود رسمياً ومليون دولار بعد 4 شهور من الآن.

ووصل رضا سليم في الثامنة والنصف من مساء أمس الي القاهرة برفقة وكيله كريم البلق وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي الذي غادر للمغرب بهدف إتمام الإتفاق بشكل نهائي .