13 لقبا.. شيكابالا يتوهج مع نادي الزمالك محليا وقاريا وعربيا

يواجه مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق الشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية.

وتقام مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات البطولة العربية للأندية فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

أحرز رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري وزيزو وسيد نيمار هدفين.

وتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل النصر والشباب السعودي سلبيا.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.

وتصدر فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ترتيب المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

الزمالك - فوز (3 نقاط)

النصر السعودي - تعادل (نقطة واحدة)

الشباب السعودي - تعادل (نقطة واحدة)

الاتحاد المنستيري التونسي - هزيمة (صفر)

قائد الزمالك يتألق محليا وقاريا ووعربيا

ساهم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك في اكتساح الإتحاد المنستيري برباعية نظيفة في البطولة العربية للأندية بعد صناعته الهدف الثاني الذى حمل توقيع أحمد سيد زيزو.

ويعول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على خبرات محمود عبدالرازق شيكابالا في قيادة الفارس الأبيض امام الشباب السعودي مساء اليوم الإثنين.

صدى البلد يستعرض مسيرة محمود عبد الرازق شيكابالا مع الزمالك

خاض شيكابالا بقميص الزمالك 354 مباراة

سجل شيكابالا رفقة نادي الزمالك 64 هدفا

ساهم شيكابالا مع نادي الزمالك في ارسال 84 تمريرة حاسمة

صنع شيكابالا بقميص الزمالك 148 مساهمة تهديفية

وحصد شيكابالا مع نادي الزمالك لقب هداف الدوري المصري موسم 2010/11 بعدما سجل 13 هدفا

كما قاد شيكابالا نادي الزمالك الي حصد الالقاب التي جاءت على النحو التالي:

توج شيكابالا رفقة نادي الزمالك ب 4 ألقاب في بطولة الدوري المصري

5 ألقاب في كأس مصر

لقب وحيد في كأس السوبر المصري

لقب وحيد فى كأس الكونفدرالية الإفريقية

لقبين السوبر الإفريقي

قنوات مفتوحة ناقلة للبطولة العربية وهي:

وتنقل شبكة قنوات ssc السعودية بشكل حصري مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

KSA Sports

AL Kass

AD Sports

Kuwait Sports

Arryadia tnt

ـOman Sports

الجزائرية الثانية

Iraq Sports

الوطنية التونسية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية



تردد قنوات الكأس

القمر: نايل سات

التردد: 11919

معامل الترميز:27500

معامل الخطأ:5/6

الاستقطاب: أفقي.



تردد القنوات أبو ظبي

التردد: 1226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.



تردد قنوات SSC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.