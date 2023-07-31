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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

13 لقبا.. شيكابالا يتوهج مع نادي الزمالك محليا وقاريا وعربيا

مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يواجه مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق الشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية.

وتقام مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات البطولة العربية للأندية فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

أحرز رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري وزيزو وسيد نيمار هدفين. 

وتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل النصر والشباب السعودي سلبيا.  

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.

وتصدر فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ترتيب المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.  
الزمالك - فوز (3 نقاط)
النصر السعودي - تعادل (نقطة واحدة) 
الشباب السعودي - تعادل (نقطة واحدة)
الاتحاد المنستيري التونسي - هزيمة (صفر)

هتتفرج فين .. القنوات الناقلة لمواجهة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

البطولة العربية.. نجم الزمالك ينافس كريم بنزيما على صدارة الهدافين

قائد الزمالك يتألق محليا وقاريا ووعربيا 

ساهم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك في اكتساح الإتحاد المنستيري برباعية نظيفة في البطولة العربية للأندية بعد صناعته الهدف الثاني الذى حمل توقيع أحمد سيد زيزو. 

ويعول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على خبرات محمود عبدالرازق شيكابالا في قيادة الفارس الأبيض امام الشباب السعودي مساء اليوم الإثنين. 

صدى البلد يستعرض مسيرة محمود عبد الرازق شيكابالا مع الزمالك 
خاض شيكابالا بقميص الزمالك 354 مباراة 
سجل شيكابالا رفقة نادي الزمالك 64 هدفا
ساهم شيكابالا مع نادي الزمالك في ارسال 84 تمريرة حاسمة 
صنع شيكابالا بقميص الزمالك 148 مساهمة تهديفية 
وحصد شيكابالا مع نادي الزمالك لقب هداف الدوري المصري موسم 2010/11 بعدما سجل 13 هدفا 
كما قاد شيكابالا نادي الزمالك الي حصد الالقاب التي جاءت على النحو التالي:  

توج شيكابالا رفقة نادي الزمالك ب 4 ألقاب في بطولة الدوري المصري 
5 ألقاب في كأس مصر 
لقب وحيد في كأس السوبر المصري 
لقب وحيد فى كأس الكونفدرالية الإفريقية 
لقبين السوبر الإفريقي

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قنوات مفتوحة ناقلة للبطولة العربية وهي:

وتنقل شبكة قنوات ssc السعودية بشكل حصري مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

KSA Sports
AL Kass
AD Sports
Kuwait Sports
Arryadia tnt
ـOman Sports
الجزائرية الثانية
Iraq Sports
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تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية
 

تردد قنوات الكأس
القمر: نايل سات
التردد: 11919
معامل الترميز:27500
معامل الخطأ:5/6
الاستقطاب: أفقي.
 

تردد القنوات أبو ظبي
التردد: 1226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
 

تردد قنوات SSC
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6. 

الزمالك الشباب السعودي البطولة العربية للأندية أوسوريو شيكابالا زيزو

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