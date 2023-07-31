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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبحاث السرطان.. التعب دون مجهود وضيق التنفس علامات تشير للإصابة بمرض خطير

السرطان
السرطان

حذر مركز أبحاث السرطان في بريطانيا من علامات لا يعرفها الكثيرون تظهر عند التنزه مع الأصدقاء تكون اشارة علي الاصابة بسرطان الامعاء.. واضاف المركز وفقًا  لما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية ان التعب غير المبرر وضيق التنفس عندما تكون بالخارج في نزهة مع أصدقائك على الأقدام دون بذل أي مجهود بدني، علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بسرطان الأمعاء"..وسرطان الأمعاء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وتظهر أعراضه في التغيير المستمر في عادات الأمعاء،و هناك اعراض أخرى،  منها وجود دم في البراز، تغيير مستمر في عادات استخدام المرحاض، وألم أو كتلة في البطن، وفقدان الوزن غير المبرر".. نرصد في هذا التقرير اسباب سرطان الامعاء واعراضه وفقا لموقع boldsky


ما هو سرطان الامعاء

سرطان الأمعاء الدقيقة هو نوع غير شائع من السرطان يحدث في الأمعاء الدقيقة ، فأمعاؤك الدقيقة عبارة أنبوب طويل يحمل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة

اعراض سرطان الامعاء

هناك علامات و مُؤشرات  تدل علي الاصابة بسرطان الأمعاء منها :

⁃ ألم البطن
⁃ اصفرار البشرة وبياض العينين (اليرقان)
⁃ شعورًا غير معتاد بالضَّعف أو التَّعب
⁃ غثيان
⁃ قيء
⁃ فقدان الوزن دون محاولة القيام بذلك
⁃ دم في البراز الذي قد يظهر باللون الأحمر أو الأسود
⁃ الإسهال المائي
⁃ احمرار الجلد
- تغييرات في برازك، مثل وجود براز أكثر ليونة أو إسهالا أو إمساكا غير معتاد بالنسبة لك.
- الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك.
- نزيف من مؤخرتك.


علامات تدل علي الاصابة بسرطان الامعاء

⁃ الإحساس باضطرابات مستمرة في البطن: تحدث هذه الاضطرابات بسبب وجود انسداد في القولون، الأمر الذي يؤدي لإعاقة تمرير الغازات، فيبدأ الشخص في الشعور بالانتفاخ والتقلصات في البطن.

⁃ إسهال أو إمساك: يؤدي وجود أي كتلة سرطانية في القولون إلى التغيير المستمر في عادات الأمعاء؛ مما يسبب الإسهال أو الإمساك أو الاثنين في بعض الحالات. يعاني الشخص من الإسهال في حالة سرعة حركة الأمعاء، وعدم وجود الوقت الكافي لامتصاص الماء من البراز والعكس في حالة الإمساك.

⁃ دم غامق أو فاتح في البراز: يُعد النزيف الشرجي من أهم علامات سرطان القولون.

⁃ الإحساس بالتعب: يعاني الشخص المصاب بسرطان القولون من إحساس مستمر بالتعب والإرهاق، وهذا لأن الخلايا السرطانية تستهلك طاقة الجسم أثناء تكاثرها.

⁃ فقدان وزن غير مبرر: يحدث فقدان الوزن بسبب استهلاك جهاز المناعة للطاقة أثناء محاربة الخلايا السرطانية. كما يمكن أن يؤدي انسداد القولون لمنع امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

⁃ تغير شكل البراز وقوامه: يؤدي وجود كتلة في القولون إلى انسداد جزئي في الأمعاء، فيظهر البراز كشريط رفيع.

⁃ استمرار وجود هذه الأعراض مدة أكثر من أسبوعين يعني احتمالية إصابة المريض بسرطان القولون.

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