عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة الشيوخ: المؤتمر العالمي للسكان منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات

علي مهران، رئيس لجنة
علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الإعداد للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي سينعقد خلال الفترة من 5 لـ 8 سبتمبر 2023 بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، علاوة على تقديم استراتيجية وطنية للصحة واستراتيجية وطنية محدثة للسكان والتنمية 2030.

 

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية،وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي.

 

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى اتجاه الدولة لتذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور لكافة المواطنين.

 

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، علاوة على تحسين خصائص المواطن المعرفية والمهاراتية والسلوكية.

 

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى اتجاه الدولة لإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، علاوة على تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.

 

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذا المؤتمر سيكون فرصة ثمينة لعرض التجاري الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية والتحديات المحتملة والسبل الابتكاري للتغلب عليها، علاوة على زيادة فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء. 

علي مهران لجنة الصحة مجلس الشيوخ الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

وزير التعليم : أعدنا تصحيح بعض أوراق الثانوية العامة تأكيدا لنزاهة النتيجة

بشرى من التعليم العالي بـ تنسيق الجامعات 2023 لهؤلاء الطلاب

وزير التعليم : ماحدش جاب 100% لان امتحانات الثانوية العامة كانت "حقيقية"

ترشيحاتنا

الرابع على الثانوية العامة: عالجت أخطائي خلال الدراسة أولا بأول

ننشر جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط

السفير الإيراني لدى السعودية: العمل مع المملكة سيعود بالنفع على المنطقة ومحيطها

الحر راجع.. ظهور صادم لبقع شمسية بمقدار الضعف

تنسيق الجامعات 2023 .. الحدود الدنيا لكليات 2022 بالدرجات لطلاب علمي علوم

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقرمشات البصل الأخضر| بأسهل الخطوات

المفاجآت تتوالى .. خبر سعيد للأهلاوية بشأن غرامة 2 أغسطس على كهربا

فى أحضان صديقها .. إطلالة صادمة لـ ابنة عمرو دياب

فوائد البلح... ماذا يحدث للجسم عند تناوله| مفاجأة

فيديو

أنا المظلوم ومضحوك علي .. والد الشيف بوراك يسخر من ابنه

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ