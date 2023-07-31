مخفية وغير منتشرة.. أعراض غامضة لمرض تضخم الأذين الأيمن

يحدث تضخم الأذين الأيمن عندما يكون الأذين الأيمن ، أحد الحجرتين العلويتين للقلب ، أكبر من الطبيعي.

الأذين الأيمن هو أول نقطة دخول للدم العائد إلى القلب من الدورة الدموية في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا التضخم إلى زيادة كمية الدم وضغط تدفق الدم المؤدي إلى البطين الأيمن وفي النهاية الشريان الرئوي في الرئتين.

في حين أن تضخم الأذين الأيسر يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر ومشاكل في التنفس ، مما ينبهك إلى الحالة الخطيرة ، وعادة ما يتطور تضخم الأذين الأيمن بدون أعراض على الإطلاق.

أعراض تضخم الأذين الأيمن

في كثير من الحالات ، لا تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين يعانون من تضخم الأذين الأيمن على الإطلاق ، وقد لا يعرفون أبدًا أنهم مصابون به،في الواقع ، قدرت إحدى الدراسات أن 48 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من تضخم الأذين الأيمن الخلقي (موجودون عند الولادة) أو مجهول السبب (ينشأ تلقائيًا) ليس لديهم أعراض.

عادة ما يتم تشخيصه عن طريق الصدفة أو عند حدوث مضاعفات.

تحدث الأعراض في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يصابون بمضاعفات من تضخم الأذين الأيمن أو الذين نشأت حالتهم من مشاكل قلبية أخرى.

تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)

ألم صدر

ضيق في التنفس

خفقان (تسارع ضربات القلب أو الخفقان)

تعب

المصدر verywell health