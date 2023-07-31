خصصت قناة إم بي سي مصر، فقرة خاصة للحديث مع بطلات مصر للسباحة التوقيعية يكشفن تفاصيل التأهل للمونديال.

وقالت نادين وسام، لاعبة منتخب مصر للسباحة التوقيعية، إنها تبلغ من العمر 18 عامًا، وأنها تلعب في نادي الجزيرة.

وأوضحت أنها شاركت في أكثر من بطولة، وأن فريق المنتخب متجمع منذ عام 2019، وأن الجميع في المنتخب أصدقاء.

وأشارت إلى أن هذه اللعب تتطور، وأن اللاعب من الممكن أن يعلب لأي عمر.

وتحدثت لاعب آخري بالمنتخب، عن تفاصيل التأهل للمونديال، وقالت أن المشوار لم يكن سهلا، و الجميع كان يلعب من أجل مصر.

وقالت الكابتن عزيزة محمود المدرب العام لمنتخب مصر للسباحة التوقيعية، إنه تم تقييم مستوى لاعبات المنتخب، وأن الجميع كان يسعى لتشريف اسم مصر.