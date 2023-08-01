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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023: استقرار عاطفي ومهني

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : أخبار جيدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 31 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

استمتع بحياة حب سعيدة بلا قضايا تتعلق بالغرور، كن صادقا في العمل وسترى النتائج، يجب التعامل مع كل من الصحة والثروة بعناية اليوم، الحياة العاطفية جيدة ومهنية سيكون النجاح إلى جانبك، الأدوار الجديدة في المكتب ستجعل يومك مشغولاً.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

لن تزعجك أي عوائق كبيرة في حياتك العاطفية، استمر في الاستحمام بالعناية والحنان وانظر النتائج الإيجابية، ستواجه بعض الزيجات مشاكل بسبب تدخل أحد الأقارب وتحتاج إلى كبح ذلك.

توقعات برج الثور صحيا

تعامل مع المشاكل المتعلقة بالنوم بعناية، كن حذرًا أثناء استخدام الدرج أو قيادة دراجة بعجلتين، قد تشعر أيضًا بألم في حلقك، يجب على الإناث الحوامل من برج الثور أيضًا تجنب التمارين الرياضية الشاقة وكذلك رياضات المغامرة اليوم.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

كبار الموظفين سوف يتعاملون أيضًا مع المهام الحاسمة المتعلقة بالمشاريع الأجنبية، سيحصل الأشخاص المبدعون على فرص لعرض مواهبهم اليوم، سيكون للباحثين عن عمل أيضًا أخبار جيدة اليوم.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

استمر في التسوق لشراء الادوات الالكترونية والذهب، لكن عمل المضاربة ليس خيارًا آمنًا للاستثمار فيه اليوم، ومع ذلك، يمكنك تجديد المنزل أو الاستثمار في الصناديق المشتركة. 

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