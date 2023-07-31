نتيجة الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يعلن مصير مسربي الامتحانات.. فيديو

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 شهدت 812 طالبًا مخالفًا، وتمّ إحالة 641 طالبًا منهم إلى النيابة العامة وفق القانون لأنهم شاركوا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببوا في مشكلات.

وأضاف «حجازي»، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023: «في الماضي كنا نشكل لجنة فنية تضع الامتحان، ولكن هذا العام كان الامتحان يُسحب من بنك الأسئلة، والوزارة ومصر لديها بنك الأسئلة، إذ نسحب منه الامتحان ثم نشكل لجنة تراجع الامتحان لمنح أمر طبع، وبالتالي، لا توجد لجنة فنية تؤلف أو تعد الامتحان، لكنها فقط تراجعه من حيث عدم انضباط صورة أو لفظ، وبعدما يتمّ الامتحان تُشكل لجنة في نفس اليوم وهي تتكون من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة لمعرفة ما إذا كان هناك سؤال له إجابتين أو أن هناك سؤال ليس مرتبطًا بنواتج التعلم، لا نسمع كلام أحد، ولكننا نسمع كلام الخبراء العشرة بما يضمن حقوق أولادنا الطلاب».

وتابع وزير التعليم: «قبل إجراء الامتحانات اتخذنا عدة إجراءات، إذ منعنا التحويل للصف الثالث الثانوي بصفة عامة إلا من خلال لجنة مركزية بوزارة التربية والتعليم، واللجان التي بها شغب منعنا عقد الامتحانات فيها، وكنا رؤساء اللجان كل يومين»، مؤكّدًا «أعدنا تصحيح بعض اللجان بناءً على ما قاله رئيس اللجان حتى يحصل المجتهد على نصيبه وضمان العدالة وتكافؤ الفرص».