صلاح عبد الله يحتفل بنجاح ابنته فى الثانوية العامة

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة مع ابنته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يحتفل معها بعد نجاحها فى الثانوية العامة.

وقال صلاح عبد الله: ‏آخر عنقودي تخطت "عقبة الثانوية" مشكلة معظم البيوت المصرية وبمجموع كبير الحمد لله لكنها محددة هدفها بغض النظر عن المجموع وصاصا ومراته ودنيته وشروقه بناته دعموها بكل إعجاب.. ‏مبروووووك ياچنى..ياقلب قلبي أنا..ياوش السعد والهنا علينا كلنا".

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله

عبّر الفنان صلاح عبد الله عن سعادته الكبيرة بتكريمه ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي في دورته الـ ١٦.

قال الفنان صلاح عبد الله، أثناء كلمته: بدايتي كانت مسرح، والمسرح ليه مكانة كبيرة في قلبي، انا وافقت اني أحضر واكون موجود، وأنا على خجل اني اجي لكني جيت اتونس بيكم .. انا بشكركم لحبكم وتعاطفكم".

يذكر أنه أعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتي 14 أغسطس".

تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من : الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، ، الدكتورة سحر حلمي هلالي ، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن .

يتنافس في تلك المسابقة ( 37 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي ، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي : من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص .