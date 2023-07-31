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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على الموقف الأمريكي من محادثات السلام الأوكرانية في السعودية

صدى البلد

قال مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان محادثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا المقررة الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية.

وتتولى أوكرانيا زمام المبادرة في الجهود التي من المتوقع أن تشارك فيها الدول الغربية والدول النامية ولا يتوقع أن تحضر روسيا المحادثات.

وقال مسؤولون أميركيون، بحسب شبكة سي أن أن، إن هدف أوكرانيا هو أن تعمل المحادثات على تحديد المبادئ المشتركة لإنهاء الحرب وأن تكون هناك قمة سلام في وقت لاحق من هذا العام مع توقيع قادة العالم لدعم هذه المبادئ.

والمحادثات التي تستضيفها السعودية هي الثانية في سلسلة لقاءات ينظمها رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك. وجرت المحادثات الأولى في وقت سابق من هذا العام في كوبنهاجن.

وأوضح مسؤول أميركي أن اختيار المملكة العربية السعودية للمحادثات يعود جزئياً إلى علاقة البلاد بالصين.

ومن غير المتوقع أن تحضر الصين المحادثات، رغم تشجيع المسؤولين الأمريكيين للصين علنًا في الأشهر الأخيرة على لعب دور بناء في حل الحرب الأوكرانية على الرغم من عدم وجود أي إشارة على اتخاذ الصين أي خطوات استباقية نحو نهاية سلمية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بكين في يونيو "كررت التأكيد على أننا سنرحب بأن تلعب الصين دورًا بناء جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى للعمل نحو سلام عادل، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة". 

أوكرانيا روسيا حرب السعودية سلام

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