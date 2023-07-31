الاعتداء على أطقم مستشفيات الأزهر بدمياط..ونقابة الأطباء: أمر متكرر ويجب تغليظ العقوبات

علق الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، على اعتداء أهالي مريض على أطباء في مستشفيات طب الأزهر بمحافظة دمياط.

وقال الزيات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ":" هذه الواقعة ليست الأولى ".

وأضاف الزيات :" الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات حادثة متكررة"، مضيفا:" من الضروري تغليظ عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المستشفيات ".

وتابع :" مجلس النواب لم يصدر قانونا لتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وأكمل إبراهيم الزيات :" لا يتم تطبيق القانون لأن الاعتداء على الطبيب يعتبر اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله ".