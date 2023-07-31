خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، إن ثلاثة منازل وخط كهرباء تضررت خلال القصف الأوكراني لقرية رزيفكا في منطقة شيبكينسكي، مشيرا إلي أنه لم تقع إصابات.

وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”، "تعرضت قرية رزيفكا في منطقة مدينة شيبكينسكي لقصف أوكراني. لا توجد إصابات”.

وأضاف:” تضررت ثلاث منازل سكنية خاصة بسبب شظايا القذائف: تم كسر النوافذ، وقطع الواجهات والأسقف والأسوار، بالإضافة إلى خط كهرباء".

وأمس، قال جلادكوف، إن الجيش الأوكراني قصف قرية بريليسي في المنطقة وألحق أضرارًا بمنزلين وخط كهرباء.

وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”، "تعرضت قرية بريليسي، في مقاطعة كراسنويارسكي، لقصف مدفعي من القوات المسلحة الأوكرانية. لم تقع إصابات. تضرر مبنيان سكنيان خاصان: تم كسر السقف وقطع السياج. كما تضرر خط الكهرباء”.

وأضاف حاكم منطقة بيلجورود الروسية، أن فرق الطوارئ والخدمات التشغيلية موجودة في الموقع وتتعامل مع الموقف.