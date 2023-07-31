عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

خسائر كبيرة.. الجيش
خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، إن ثلاثة منازل وخط كهرباء تضررت خلال القصف الأوكراني لقرية رزيفكا في منطقة شيبكينسكي، مشيرا إلي أنه لم تقع إصابات.

 

وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”،  "تعرضت قرية رزيفكا في منطقة مدينة شيبكينسكي لقصف أوكراني. لا توجد إصابات”.

 

وأضاف:” تضررت ثلاث منازل سكنية خاصة بسبب شظايا القذائف: تم كسر النوافذ، وقطع الواجهات والأسقف والأسوار، بالإضافة إلى خط كهرباء".

وأمس، قال جلادكوف، إن الجيش الأوكراني قصف قرية بريليسي في المنطقة وألحق أضرارًا بمنزلين وخط كهرباء.

 

وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”، "تعرضت قرية بريليسي، في مقاطعة كراسنويارسكي، لقصف مدفعي من القوات المسلحة الأوكرانية. لم تقع إصابات. تضرر مبنيان سكنيان خاصان: تم كسر السقف وقطع السياج. كما تضرر خط الكهرباء”.

دمر البلاد.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

بدون روسيا.. الصين والهند والبرازيل تشارك في محادثات السلام بشأن أوكرانيا بالسعودية

وأضاف حاكم منطقة بيلجورود الروسية، أن فرق الطوارئ والخدمات التشغيلية موجودة في الموقع وتتعامل مع الموقف.

بيلجورود الجيش الأوكراني روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

رسميا.. ننشر مواعيد انقطاع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

نجم منتخب مصر السابق يفتح النار على معلق مباراة الزمالك والشباب.. لهذا السبب

موضوعات متعلقة

دمر البلاد.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

ضربة لـ زيلينسكي.. مرشح رئاسي أمريكي يصدم أوكرانيا بتصريحات غير مسبوقة

السعودية.. تنبيه هام من وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن

عصابة متحيزة من البلطجية.. ترامب يكشف عن مفاجآت بشأن قضية اقتحام الكابيتول

عاجل.. مولدوفا تنسحب من اتفاقيات التعاون الاستخباراتي مع روسيا

روسيا تعلن وقف الهجوم الأوكراني المضاد.. ومقتل عشرات الآلاف من قوات كييف

قرار عاجل من القضاء الأمريكي ضد ترامب

بيان عاجل من البنك المركزي السعودي بعد ارتفاع صافي الأصول المملوكة له

ترشيحاتنا

اختتام دورة تدريبية لمستشاري النيابة الإدارية عن الإنفاذ الوطني لحقوق ذوي الإعاقة|صور

نظام جديد..أول حديث للسفير الإيراني لدى السعودية بعد التقارب بين طهران والرياض

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

دمر البلاد.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

ليس صلاح.. ليفربول يكشف قائده للموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

لمدة ساعة ونصف.. تمساح يهاجم سيدة في إندونيسيا ومصيرها مفاجئ.. شاهد

مخاطر كثيرة.. قلة النوم يصيب الجسم بهذه الأمراض

مشهد مروع.. طائرة تتحطم على شاطىء مزدحم بالمصطافين في أمريكا

فيديو

ضربني في العمرة .. سبب انفصال البلوجر أحلام عن زوجها أحمد العجمي للمرة الثانية

 المطرب المحجب ..أغرب إطلالات مروان بابلو واعتزاله وعودته للغناء مرة ثانية

سعر المادة وموعد التقديم .. خطوات ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ