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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب ذكاء اصطناعي حلوان يكشفون تفاصيل ابتكارهم لدليل إلكتروني لمرضى آلزهايمر

ابتكار طلاب ذكاء
ابتكار طلاب ذكاء اصطناعي حلوان

أطلقت جامعة حلوان مبادرة هنسوقلك  لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، بما يسهم  في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة، و ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وإشراف أسرة من أجل مصر المركزية . 

 

 

ومن ضمن المشروعات المشاركة بالمبادرة،ابتكر طلاب من  كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعه حلوان ، دليل إلكتروني لمرضى الزهايمر  لمساعدة المرضي . 

 

و اوضح الطلاب ان  المشروع يهدف الي  مساعده وحماية مرضي الزهايمر وتوفير تواصل بين المريض واهله او مع الممرض الخاص بيه ، حيث ينقسم  المشروع الي جزئين اساسين الجزء الاول يهدف الي تحويل منزل المريض الي  smart home يوفر الحماية للمرض عن طريق أجهزة الاستشعار والمحركات  sensors and actuators الجزء الاول منها يهدف الي اكتشاف الحرائق او تسريب الغاز ويقوم بي اغلاق الغاز حتي لا تنتشر وايضا ارسال اشعار الي اهل المريض وايضا الي المريض ربما يكون خارج المنزل ايضا يقوم بعمل صوت انذار لتنبيه المريض اذا كان نائما وايضا نعرض له تحذير علي شاشة اذا كان المريض لا يستطيع التعامل مع الموبايل ، الجزء الثاني يقوم بي اكتشاف تسريب المياة وايضا غلق محبس المياة وارسال تحذير كما يحدث مع الحرائق ،ربما ينسي المريض اهله او اصدقائه لذلك جاء الجزء الثالث وهو عبارة عن كاميرا عند الباب تقوم بي التعرف علي الزائر اذا كان مسجلاً من قبل وارسال تنبيه لتذكير المريض وايضا كتابه اسم الزائر علي الشاشة اذا كان لا يستطيع التعامل مع البرنامج . 

و تابع الطلاب انه في حالة غادر المريض المنزل دون علم اهله   وضعنا ليزر علي الباب يرسل تنبيه لي اهل المريض انه قد غادر المنزل  ، الجزء الثاني من المشروع هو عبارة عن mobile application  يقوم بي تنزليه اهل المريض او الممرض المسؤل عنه وإن شاء حساب له و للمريض ثم يقوم بتحميل البرنامج علي هاتف المريض بعد ذلك يمكنه اضافه تنبيهات ( task schedule )بي مواعيد الادويه او مواعيد الزيارة الطبيب او شيء يريد تذكرة المريض بيه يمكن انا يتكرر هذا التنبيه عدة مرات يوميا او في أيام محددة او لمرة واحده يقوم البرنامج بي ارسال اشعار للمريض في الوقت المحدد للدواء ايضا يمكن للمريض اضافة(memory on memoirs library) اي ذكري مهمه بالنسبه له عن طريق اضاف صورة واسم ووصف لها لي استرجعها في اي وقت ايضا يمكن المسؤولين عن المريض اضافة ذكريات له . عن طريق كل هذا الاجزاء وفرنا الحمايه والمساعدة لمرضي الزهايمر وايضا مساعدة مقدمي الرعاية لهم و وفرنا تواصل بين المريض واهله او مقدم الرعايه . 

 

 

أسرة من أجل مصر الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة حاسبات وذكاء اصطناعى جامعة حلوان ذكاء اصطناعي Jobs Education

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