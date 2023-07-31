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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننشر تصريحات أوسوريو عقب خسارة الزمالك أمام الشباب السعودي بكأس الملك سلمان

صدى البلد

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الشوط الأول لمباراة الشباب السعودية التي أقيمت اليوم في البطولة العربية كان متكافئا إلى حد كبير.
وأضاف المدير الفني، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، "لم يفرض أي فريق طريقة لعبه في الشوط الأول، الزمالك لعب بطريقة 4-3-3 في حين لعب المنافس 4-4-1-1، واستحوذ الفارس الأبيض على مجريات الأمور إلى حد كبير، وقام بتحجيم اللاعب رقم 10 " إيفر بانيجا".
وقال "أوسوريو"، "كانت هناك ردة فعل غريبة فيما يتعلق بقرار ركلة الجزاء التي احتسبت للشباب السعودي، مما جعل المباراة صعبة، وفي رأيي القرار خاطئ، كما أن الحكم لم يتحكم في المباراة بدون البطاقات الصفراء الوهمية التي منحها للاعبين، مما أثر على الأداء بشكل كبير".
وأضاف المدير الفني "قمنا بإجراء التغييرات اللازمة، واستحوذنا على مجريات الأمور في المباراة ولم يخلق المنافس أي فرصة على الزمالك، في حين خلقنا عدة فرص، وكنا على الأقل نستحق تسجيل هدف وهذا رأيي".
وأشار “أوسوريو”، إلى أن الجهاز الفني اقترح الدفع بناصر منسي ولكنه كان يرى أن الفريق في حاجة للاعبين يجيدون صناعة الفرص، كما أن الفريق اعتمد أيضا على العرضيات والأمر في النهائية مسؤوليته الشخصية. 
وقال المدير الفني :" بذلنا قصارى جهدنا لخلق زيادة عددية وصنعنا عدة فرص ولم يحالفنا التوفيق في اللقاء".
وأضاف أوسوريو قائلا :" مباراة النصر ستكون قوية وصعبة، والمنافس فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار ودعم مادي كبير، وأتمنى أن يكون التحكيم في هذا اليوم جيد ولا يحدث ما حدث في لقاء اليوم".
وعلق على عصبية سيف الجزيري قائلا:" ليس لدي تعليق علي ماحدث وقد يكون تصرفه بسبب تعامل دفاع الفريق المنافس معه".
وتابع قائلا :" فريقي لعب كرة جماعية، وليس كما يقال أننا نلعب بشكل فردي، وتمكنا من التحكم في مجريات اللقاء ولا يوجد تقصير من أي لاعب، وسنستعد بجدية لمباراة النصر".
وأضاف :" نخوض مباراة كل يومين وبالتالي لابد من إجراء تدوير بين اللاعبين، وعمرو السيسي نجح في إيقاف بانيحا وحصل على بطاقة صفراء وبالتالي اخرجته حتى لا يتعرض للطرد".

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