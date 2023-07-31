بيت العائلة المصرية بألمانيا: سندعم الرئيس السيسي في انتخابات 2024

علق علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، على مؤتمر اليوم، فهو عبارة عن لقاء بين المصريين بالخارج بالمؤتمر الرابع، كما وجه الشكر للوزيرة نبيلة مكرم التي بدأت بلم شمل المصريين بالمؤتمر الأول، وأكملت بعدها الوزيرة سها جندي.

وأكد ثابت خلال مداخله هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، أن الجالية تنقل للمصريين بالخارج ما يحدث في مصر ، ذاكرا مدينة العلمين الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والمشروعات العملاقة، وتطوير الصناعات، ومدى تعاون المصريين بالداخل مع المصريين بالخارج، وهناك أفكار متعلقة بالاستثمار في مصر، وأن الجالية المصرية بألمانيا والدول الأوروبية سوف تدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024 .