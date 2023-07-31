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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريض..أحمد موسى يرد على شماتة وجدي العربي في وفاة ابن حسن يوسف

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على شماتة وجدي العربي، في وفاة نجل الفنان حسن يوسف، قائلا: " كنت صاحبه ودخلت بيته وتشمت فيه.. الإسلام يتبرأ من وجدي العربي وأمثاله".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "ما فعله وجدي العربي ليس له علاقة بالإسلام"، متابعا: "الناس كلها شتمت وجدي العربي بسبب شماتة في وفاة نجل الفنان حسن يوسف".

 

ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة للإخواني والمشخصاتي الإرهابي وجدي العربي، الذي شمت في وفاة نجل الفنان حسن يوسف، والذي رحل عن الدنيا في حادث غرق.

 

ولفت أحمد موسى  إلى أن وجدي العربي كان صديق الفنان حسن يوسف كأصدقاء وأسرة ودخل كل منهما منزل الآخر وبينهما علاقة قوية، منوه أن العربي تدين بدين حسن البنا، هرب خارج مصر وأصبح على شاكلتهم، عقب صورة 30 يونيو العظيمة.

 

وعلق الإعلامي أحمد موسى: المشخصاتي وجدي العربي واجه انتقادات لاذعة من قلب متابعي السوشيال ميديا، معلنا أن من الانتقادات التي وجهت له «الإخواني، الخائن، الأجير، بائع الوطن...»؛ بعد الشماتة في وفاة نجل صديقه وحبيبه سابقا حسن يوسف.
 

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، على شماته وجدي العربي،: "وجدي العربي يشمت في وفاة نجل الفنان الكبير حسن يوسف"، موضحا: "الناس غسلوا بوجدي العربي وكل قطيع وجدي العربي وكل من يشمت في موت نجل الفنان حسن يوسف".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، على شماته وجدي العربي،: "الشعب المصري انتفض ضد الإرهابي وجدي العربي بعد الشماته في وفاة عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "وجدي العربي ليس لديه إنسانية أو أخلاق وهو مريض ولديه تهيئات ويحتاج إلى علاج"، لافتا: "الشعب المصري وصف الإرهابي وجدي العربي بالمريض".
 

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