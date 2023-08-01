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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس2023 : تغلب على المشاكل

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية…

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برج الدلو وحظك اليوم 1 اغسطس 2023

اقض الوقت مع شريك الحياة وشارك السعادة والحزن لتقوية العلاقة الرومانسية، تعامل مع التحديات الرسمية لتكون محظوظًا من حيث التمويل، ستكون صحتك جيدة أيضًا، لكن كن حذرًا أثناء القيادة ليلاً.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

ستكون ضحية لسياسات العمل ومن الضروري التغلب على هذه المشكلة لإثبات قوتك، تعامل مع التحديات بثقة، سيكون مديرك داعمين وسيساعدك هذا في تولي مهام جديدة.

‏توقعات برج الدلو صحيا

اليوم جيد من حيث صحتك. على الرغم من الحمى الفيروسية أو مشاكل صحة الفم ، ستكون سعيدًا، ومع ذلك ، يحتاج مرضى الربو إلى توخي الحذر واستشارة الطبيب كلما شعروا بعدم الارتياح، قد يكون لدى بعض الإناث جروح أثناء استخدام السكين في المنزل.

توقعات برج الدلو عاطفيا

وقت فراغ للحبيب وقضاء الوقت في مشاركة مشاعرك، قد لا تكون بعض إناث الدلو سعيدة في العلاقة لأنها علاقة سامة، من الجيد الخروج منه واليوم من الجيد إجراء المكالمة تجنب المناقشات غير السارة وكن مستمعًا جيدًا.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

سيكون بعض الدلو المحظوظين في نزاع قانوني حول الملكية أو الأعمال التجارية مما يعني الرخاء، النصف الثاني من اليوم جيد لشراء سيارة، سيحصل بعض رواد الأعمال على أموال حتى من الخارج. 

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