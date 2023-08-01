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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعلى من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس شهر أغسطس.. تفاصيل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن شهر أغسطس هو ذورة فصل الصيف نظرا للارتفاعات في نسبة الرطوبة التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه على الرغم من التحسن النسبي في الاحوال الجوية، إلا أن هناك رطوبة تجعلنا نشعر بارتفاعات درجات الحرارة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة في أغسطس ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية التي تتراوح فيها درجات الحرارة في هذا الشهر.

 

 36 درجة مئوية

وأشارت منار غانم إلى أنه على مدار الاسبوعين الماضيين كانت درجات الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية، ولكن هذا الإسبوع ستتراوح ما بين 35 و 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

شهر أغسطس درجات الحرارة الرطوبه ارتفاعات درجات الحرارة لقاهرة الكبرى

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