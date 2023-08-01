أعلى من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس شهر أغسطس.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن شهر أغسطس هو ذورة فصل الصيف نظرا للارتفاعات في نسبة الرطوبة التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه على الرغم من التحسن النسبي في الاحوال الجوية، إلا أن هناك رطوبة تجعلنا نشعر بارتفاعات درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة في أغسطس ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية التي تتراوح فيها درجات الحرارة في هذا الشهر.

36 درجة مئوية

وأشارت منار غانم إلى أنه على مدار الاسبوعين الماضيين كانت درجات الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية، ولكن هذا الإسبوع ستتراوح ما بين 35 و 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.