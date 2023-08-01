عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 : تجنب الاقتراض

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

txt

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : تحذير للحوامل

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 31 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

قد توجد مشاكل في العلاقة ولكن كيفية حلها هي القصة، التواصل بشكل مفتوح مع الشريك لاستكشاف جميع المشكلات وإصلاحها، ستكون حياتك المهنية أكثر نجاحًا اليوم عندما تستخدم الدبلوماسية.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

يجب أن تكون إيجابيًا في الموقف وهذا يحل غالبية المشكلات، تعامل مع الضغط في العلاقة بموقف ناضج، ليس هذا هو الوقت المناسب للتنقيب في الماضي، يجب ألا تتصرف وفقًا لتعليمات شخص خارجي. 

برج الميزان اليوم صحيا

اليوم من الجيد أن تبدأ اليوجا أو صالة الألعاب الرياضية، حافظ على صحتك باتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية والبروتينات، يجب أيضًا أن تتحكم في المشاعر التي ستضمن لك الراحة من التوتر.

برج الميزان اليوم مهنيا

اليوم المقابلات الوظيفية أسهل في التصدع وستكون محظوظًا لتلقي خطاب عرض، إذا كنت تعمل في مجال الأعمال ، فهذا هو الوقت المناسب للتوسع وراء الآفاق والاستثمار في مشاريع متعددة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

تحتاج إلى تعلم كيفية التعامل مع الأزمات المالية مع النضج، تجنب إقراض مبلغ كبير لشخص ما لأن الفرص منخفضة لاستعادته في الوقت المحتاج. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم صحيا برج الميزان اليوم مهنيا برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا عيد ميلاد برج الميزان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

لميس الحديدي تكشف أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم بعدد من المناطق

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023: سفر كثير

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023: تسدد قرضا

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : مشاكل حساسة

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : تحذير للحوامل

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : مشاكل بسيطة

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : أخبار جيدة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : وظيفة جديدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 31 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

حافظ على أطفالك .. تحذير لجميع مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد

أرخص سيارة موديل 2023 تحمل شعار تويوتا .. اعرف سعرها الآن

كنز من 3 أسود .. العثور على قلادة ذهبية عمرها 800 عام

توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023 في جميع الجامعات المصرية

علاج الإصابة بالعين قبل وقوعها .. تحصين نبوي للأبناء والزوجين يغفل عنه

بأي ذنب قتلت.. قرار المحكمة بشأن المتهم بضرب طفلة زوجته في البساتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ