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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 : تجنب المغامرات

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 31 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ابق وديًا مع شريكك وتغلب على التحديات المهنية اليوم، سيشهد اليوم مشاكل مالية طفيفة، ومع ذلك ، ستكون صحتك جيدة طوال اليوم.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

يحتاج كلاكما إلى تشجيع بعضكما البعض لتحقيق النجاح في الحياة الشخصية والمهنية، لا تفكر في الخلافات القديمة وبدلاً من ذلك عش في الحاضر، اعمل على القضايا والاشتباكات قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. 

‏توقعات برج الحوت صحيا

تجنب رياضات المغامرة مثل الرحلات وركوب الدراجات في الجبال، قد تصاب بعض الإناث بقضايا متعلقة بالقلق والتي قد تحتاج إلى عناية طبية.

توقعات برج الحوت المهني

ستعمل ساعات إضافية اليوم لإكمال المهام، بعض المهام ذات المواعيد النهائية الفورية ستجعل اليوم مشغولاً، سيكون عميلك سعيدًا بهذا الالتزام. تعامل مع كل مهمة بمسؤولية كسب عقل الإدارة.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

لن يحصل بعض مواليد برج الحوت على العائد المتوقع من الاستثمارات السابقة ، مما يقوض آمال الثروة، قلل من النفقات ، وخاصة شراء العناصر الكمالية التي ليست مهمة في الحياة. 

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