شهادات على عنف الجماعات الإرهابية.. محمد الباز يقدم الموسم الثاني لبرنامج الشاهد



بعد النجاح الباهر الذي حققه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الأول من برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، والذي وثق من خلاله شهادات من ثورة 30 يونيو، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استمرار برنامج الشاهد لما يتمتع به من شهادات مهمة في تاريخ مصر، حيث قررت انطلاق الموسم الثاني تحت عنوان "شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر".



ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من الغد أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في تمام الساعة الحادية عشر مساء .

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الاخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الموسم الثاني لبرنامج الشاهد دليل على النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول واستمرار لمحاربة فكر الجماعات الإرهابية في مصر وتوعية الأجيال الحالية من الخطر الدي يمثله هؤلاء على الوطن.

وكشف "الطاهري" عن أن الموسم الثاني من برنامج الشاهد يحتوي على مفاجأت عديدة تروى لأول مرة وستكون بمثابة طعنة جديدة في قلب الجماعة الإرهابية، مشيداً ببراعة الدكتور محمد الباز في إدارة الحوار مع الضيوف في الموسم الأول وتوثيق الشهادات مجردة لوضع الحقائق أمام مشاهدي إكسترا نيوز.

وكشف "الطاهرى" أن الموسم الثالث لبرنامج الشاهد سيبدأ عرضه منتصف سبتمبر المقبل تحت عنوان "شهادات من حرب أكتوبر" بمناسبة ذكرى 50 عاماً على نصر أكتوبر 1973

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

وخلال حلقات الجزء الأول من برنامج "الشاهد" وثق الباز شهادات عدد من الفنانين والمثقفين والمسئولين في الدولة، الذين كانوا شهودًا على جرائم الإخوان، حتى قيام ثورة 30 يونيو، وبعدها، وختمت الحلقات بحواره مع المستشار خالد محجوب، القاضى فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون الذي كشف عن الكثير من المفاجآت في تفاصيل القضية وعلاقة المتهمين ببيع أراضي سيناء بعقود مزورة.